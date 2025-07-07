Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:17, 7 июля 2025Россия

ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников

Минобороны: Силы ПВО перехватили 91 украинский беспилотник
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

В ночь на 7 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти сотню беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны.

Наибольшее число дронов сбили над Белгородской и Курской областями — нах ними уничтожили 34 летательных аппарата. Еще девять дронов были сбиты над Липецкой областью, по восемь — над Брянской областью, Воронежской областью и московским регионом.

Еще по три дрона были уничтожены над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областями. Кроме того, два дрона сбили над Орловской областью, и по одному — над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом.

Наконец, семь беспилотников были уничтожены над акваторией Черного моря, отметили в Минобороны.

До публикации сводки Минобороны об уничтожении беспилотников сообщил глава Ленобласти Александр Дрозденко. Он указал, что перехват БПЛА не имел последствий – разрушений и пострадавших нет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Лавров выступили на саммите БРИКС. Что сказали они и другие лидеры о ситуации в мире?

    Запад обвинили в нежелании урегулировать конфликт на Украине

    В Госдуме уличили Украину в отсутствии собственного плана мира

    В Турции рассказали о проникновении украинских спецслужб в европейскую дипмиссию

    Пилоты развернули самолет в небе из-за сообщения из трех букв в телефоне пассажира

    Уникальные орудия переписали историю каменного века

    Мужчина отомстил другу-священнику за лицемерие и походы к проституткам

    Беженка рассказала об убийстве ВСУ собаки и ее хозяина

    ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников

    Стало известно о колоссальных потерях бригады ВСУ в Сумской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости