ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников

Минобороны: Силы ПВО перехватили 91 украинский беспилотник

В ночь на 7 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти сотню беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны.

Наибольшее число дронов сбили над Белгородской и Курской областями — нах ними уничтожили 34 летательных аппарата. Еще девять дронов были сбиты над Липецкой областью, по восемь — над Брянской областью, Воронежской областью и московским регионом.

Еще по три дрона были уничтожены над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областями. Кроме того, два дрона сбили над Орловской областью, и по одному — над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом.

Наконец, семь беспилотников были уничтожены над акваторией Черного моря, отметили в Минобороны.

До публикации сводки Минобороны об уничтожении беспилотников сообщил глава Ленобласти Александр Дрозденко. Он указал, что перехват БПЛА не имел последствий – разрушений и пострадавших нет.