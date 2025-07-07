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09:26, 7 июля 2025Россия

В Белгородской области один человек пострадал при новой атаке ВСУ

Гладков: Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, ранен водитель
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Белгородской области один человек пострадал при новой атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

ЧП произошло в селе Борисовке Волоконовского района. Беспилотник атаковал автомобиль ГАЗель, при этом был ранен водитель. Автомобиль получил повреждения.

После случившегося пострадавшему россиянину была оказана необходимая помощь. У него диагностировали осколочные ранения рук и ног. На момент публикации материала мужчину перевозят в стационар.

В ночь на 7 июня ВСУ выпустили по России почти 100 беспилотников, 34 из них были сбиты в небе над двумя приграничными регионами — Белгородской и Курской областями.

ЖЗЛ
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