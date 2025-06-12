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12:47, 12 июня 2025Россия

В российском регионе при атаке ВСУ пострадал ребенок

Гладков: При атаке ВСУ на поселок Борисовка пострадали трое
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Три мирных жителя пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В поселке Борисовка Борисовского района беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. В момент удара рядом с домом гуляла бабушка с двухлетним внуком. Они получили серьезные ранения. Ребенка доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, а у женщины диагностировали минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки.

Третий пострадавший во время атаки находился в квартире. Он с контузией и баротравмой сам обратился за медицинской помощью. Дрон также повредил фасад и остекление дома. Осколки оставили следы на автомобиле, стоявшем рядом.

Ранее сообщалось, что беспилотник доставил флаг России в Херсон и попал на видео. На видео незаметно попыток сбить беспилотник или оказать на него воздействие средствами радиоэлектронной борьбы.

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