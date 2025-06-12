Беспилотник доставил флаг России в Херсон и попал на видео

Беспилотник доставил флаг России в Херсон, его сняли на видео

Беспилотник доставил флаг России в Херсон. Видеоролик, снятый бойцами группировки войск «Днепр», опубликован ТАСС.

На кадрах видно как дрон преодолевает расстояние сначала над зеленой зоной, затем над жилой застройкой. Достигнув одной из крыш, он приземляется. Все это время на нем установлен российский триколор.

Херсон находится под контролем Украины. На видео незаметно попыток сбить беспилотник или оказать на него воздействие средствами радиоэлектронной борьбы.

12 июня с Днем России жителей страны поздравил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он опубликовал сообщение, состоящее всего из трех слов.