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00:12, 9 июля 2025Россия

Ребенок пострадал при ударе ВСУ по пляжу в Курске

Хинштейн: При ударе ВСУ по пляжу в Курске пострадал ребенок
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу «Городской» в Курске пострадал ребенок. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«У двух женщин и ребенка ожоги — их везут в областную больницу. Всем будем оказана необходимая помощь. Их состояние буду держать на контроле», — написал Хинштейн.

Telegram-канал Mash уточнил, что пострадавшим ребенком является пятилетний мальчик. Предварительно, у него ожоги второй степени.

Ранее в Курской области 61-летний россиянин попал под удар дрона ВСУ.

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