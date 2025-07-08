Россиянин попал под удар украинского дрона

Врио курского главы Хинштейн сообщил о погибшем при ударе украинского дрона

В Курской области 61-летний россиянин попал под удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Все произошло 6 июля в деревне Ходяковка Глушковского района, где беспилотник атаковал частный дом. Попавшего под атаку мужчину спасти не удалось.

«Уважаемые жители, вновь обращаюсь к каждому: враг продолжает наносить подлые удары по нашей мирной территории. Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье», — добавил Хинштейн.

Ранее стало известно, что российские разведчики уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины в российском приграничье. Уточняется, что бои с украинскими войсками проходили в районе границы Курской и Сумской областей близ российского населенного пункта Теткино.