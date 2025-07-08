Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:16, 8 июля 2025Россия

Россиянин попал под удар украинского дрона

Врио курского главы Хинштейн сообщил о погибшем при ударе украинского дрона
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Курской области 61-летний россиянин попал под удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Все произошло 6 июля в деревне Ходяковка Глушковского района, где беспилотник атаковал частный дом. Попавшего под атаку мужчину спасти не удалось.

«Уважаемые жители, вновь обращаюсь к каждому: враг продолжает наносить подлые удары по нашей мирной территории. Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье», — добавил Хинштейн.

Ранее стало известно, что российские разведчики уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины в российском приграничье. Уточняется, что бои с украинскими войсками проходили в районе границы Курской и Сумской областей близ российского населенного пункта Теткино.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Миллионы рублей из бюджета потратили на дачу и баню сына бывшего замминистра обороны. Здания оформили как часть парка «Патриот»

    В морге под Москвой завершили опознание тела экс-министра транспорта Старовойта

    Военкор объяснил заявления Сырского о позициях в Курской области

    Россиянин Сороколетов поплатился за фотографии военного объекта

    Жители российского города пожаловались на льющуюся из розеток воду

    В «Айдаре» призвали сажать за госизмену за поддержку ударов по военкоматам

    Некоторым россиянкам повысят пособие по беременности

    ФСБ наделили правом создавать собственные следственные изоляторы

    Фон дер Ляйен обвинила Китай в фальсификациях и несправедливости

    Военкор пошутил о взятом ВСУ в осаду Севастополе и до сих пор удерживаемом ими Мариуполе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости