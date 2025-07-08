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08:18, 8 июля 2025Россия

Бои с украинскими отрядами у российской границы сняли на видео

«РВ»: Российские разведчики уничтожили пехоту ВСУ в приграничье
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Российские разведчики уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском приграничье. Бои с украинскими отрядами сняли на видео с дрона, кадры публикует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Как рассказали в канале, бои с ВСУ проходили в районе границы Курской и Сумской областей близ российского населенного пункта Теткино.

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«Наши разведчики выслеживают скопления и отдельных боевиков ВСУ (...), а затем уничтожают их, не давая развивать атаки на нашу территорию», — сообщили авторы канала.

Ранее сообщалось об уничтоженном отряде ВСУ, который выдвинулся на прорыв российской границы.

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