Бои с украинскими отрядами у российской границы сняли на видео

«РВ»: Российские разведчики уничтожили пехоту ВСУ в приграничье

Российские разведчики уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском приграничье. Бои с украинскими отрядами сняли на видео с дрона, кадры публикует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Как рассказали в канале, бои с ВСУ проходили в районе границы Курской и Сумской областей близ российского населенного пункта Теткино.

«Наши разведчики выслеживают скопления и отдельных боевиков ВСУ (...), а затем уничтожают их, не давая развивать атаки на нашу территорию», — сообщили авторы канала.

Ранее сообщалось об уничтоженном отряде ВСУ, который выдвинулся на прорыв российской границы.