Бои с украинскими отрядами у российской границы сняли на видео

Российские разведчики уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском приграничье. Бои с украинскими отрядами сняли на видео с дрона, кадры публикует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
Как рассказали в канале, бои с ВСУ проходили в районе границы Курской и Сумской областей близ российского населенного пункта Теткино.
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«Наши разведчики выслеживают скопления и отдельных боевиков ВСУ (...), а затем уничтожают их, не давая развивать атаки на нашу территорию», — сообщили авторы канала.
Ранее сообщалось об уничтоженном отряде ВСУ, который выдвинулся на прорыв российской границы.