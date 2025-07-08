Стало известно о попытке прорыва на территорию России украинского отряда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить попытку прорыва в курском приграничье в районе села Теткино. Об этом стало известно из публикации связанного с российскими военными Telegram-канала «Северный ветер».
По информации авторов портала, украинский отряд выдвинулся из села Рыжевка. В районе границы российские подразделения вступили с ВСУ в стрелковый бой и отразили нападение.
Материалы по теме:
«Большая часть ВСУшников ликвидирована, остальные сбежали вглубь украинской территории», — рассказали в «Северном ветре».
Ранее сообщалось, что Украина выпустила три беспилотника по российскому региону.