Стало известно о попытке прорыва на территорию России украинского отряда

Российские военные вступили в стрелковый бой с ВСУ в курском приграничье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить попытку прорыва в курском приграничье в районе села Теткино. Об этом стало известно из публикации связанного с российскими военными Telegram-канала «Северный ветер».

По информации авторов портала, украинский отряд выдвинулся из села Рыжевка. В районе границы российские подразделения вступили с ВСУ в стрелковый бой и отразили нападение.

«Большая часть ВСУшников ликвидирована, остальные сбежали вглубь украинской территории», — рассказали в «Северном ветре».

Ранее сообщалось, что Украина выпустила три беспилотника по российскому региону.