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07:34, 8 июля 2025Россия

Стало известно о попытке прорыва на территорию России украинского отряда

Российские военные вступили в стрелковый бой с ВСУ в курском приграничье
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить попытку прорыва в курском приграничье в районе села Теткино. Об этом стало известно из публикации связанного с российскими военными Telegram-канала «Северный ветер».

По информации авторов портала, украинский отряд выдвинулся из села Рыжевка. В районе границы российские подразделения вступили с ВСУ в стрелковый бой и отразили нападение.

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«Большая часть ВСУшников ликвидирована, остальные сбежали вглубь украинской территории», — рассказали в «Северном ветре».

Ранее сообщалось, что Украина выпустила три беспилотника по российскому региону.

ЖЗЛ
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