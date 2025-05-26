Европа и США сняли ограничения по дальности для украинских ракет. Какие города России рискуют оказаться в зоне поражения?

Канцлер Мерц: Германия сняла ограничения по дальности поставляемых Киеву ракет

Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR. По его словам, это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России. Мерц подчеркнул, что Украина не могла этого делать «до определенного момента». Европа и США поставляли Киеву несколько видов дальнобойного вооружения.

560 километров Дальность крылатых ракет Storm Shadow, которые Киеву передавала Британия

Storm Shadow Фото: Benoit Tessier / Reuters

Ракеты Storm Shadow, которые несут украинские бомбардировщики Су-24, теоретически могут долететь до Тулы при запуске из воздушного пространства над Черниговом. Также в зоне поражения окажутся другие города, включая Елец, Воронеж и Смоленск.