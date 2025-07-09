Захарова: Поставщики оружия ВСУ должны знать, что оно идет на убийство детей

Западные поставщики оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) должны знать, что оно идет на убийство детей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя атаку на пляж в Курске.

«Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идет на убийство детей», — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что в результате атаки пляжа «Городской» в Курске погибли три человека, еще шесть получили ранения. У пострадавших осколочные ранения, ожоги и травма плеча. Уточнялось, что среди раненых есть пятилетний ребенок.