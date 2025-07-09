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00:28, 9 июля 2025Мир

Захарова призвала рассказать Западу об убийстве детей их оружием

Захарова: Поставщики оружия ВСУ должны знать, что оно идет на убийство детей
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Западные поставщики оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) должны знать, что оно идет на убийство детей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя атаку на пляж в Курске.

«Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идет на убийство детей», — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что в результате атаки пляжа «Городской» в Курске погибли три человека, еще шесть получили ранения. У пострадавших осколочные ранения, ожоги и травма плеча. Уточнялось, что среди раненых есть пятилетний ребенок.

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