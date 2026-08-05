Раскрыты самые частые причины замедления Windows

В BGR назвали 10 популярных причин замедления Windows

Приложения, авторы которых обещают ускорение Windows, могут замедлить работу операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание BGR.

Специалисты медиа отобрали 10 самых частых причин, по которым компьютер на базе ОС Windows может работать медленнее, чем должен. Одной из самых популярных журналисты считают заполнение памяти устройства. По их мнению, нужно оставлять не меньше 10-25 процентов свободного пространства. Также персональный компьютер (ПК) будет работать медленнее, если запустить в фоновом режиме слишком много программ.

Журналисты рекомендовали не пользоваться утилитами, создатели которых обещают ускорение ОС: «Помимо того, что эти приложения дублируют существующие инструменты Windows, некоторые из них могут активно навредить вашему компьютеру, открывая лазейки для проникновения хакеров». По их мнению, обновления Windows часто устраняют ошибки в системе, что позволяет ей работать быстрее — в этой связи специалисты посоветовали не отказываться от установки апдейтов.

Выбор спящего режима вместо выключения ПК также назвали причиной снижения производительности. В заметке говорится, что в этом случае компьютер не сможет очистить память от следов запущенных приложений и установить обновления. Большой ошибкой авторы BGR назвали игнорирование правил кибербезопасности.

Кроме того, журналисты посоветовали удалить с компьютера те функции, которые не используются — например, нейросеть Copilot. Также они рекомендовали выбирать режим производительности вместо режима энергосбережения. По возможности специалисты рекомендовали отключать визуальные эффекты в Windows 11.

В заключение в материале говорится, что компьютер может работать медленнее, если во время запуска игр не был активирован игровой режим. Соответствующие настройки можно найти в разделе «Параметры игрового режима» в настройках ОС.

В начале августа специалисты портала MakeUseOf заявили, что отключение необязательных приложений и внесение нескольких настроек позволит ускорить компьютер на базе Windows. Также они рекомендовали включить функцию Storage Sense, которая оптимизирует работу SSD.