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08:36, 5 августа 2026 (обновлено: 09:24, 5 августа 2026)Бывший СССР

Стало известно о боях между подразделениями ВСУ под Сумами

ТАСС: Бои произошли между солдатами ВСУ под Сумами
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Между солдатами двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области произошли боестолкновения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«В районе Рыжевки зафиксированы боестолкновения между националистами 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады теробороны», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что причиной конфликта стало бегство солдат территориальной обороны с занимаемых ими позиций.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что остававшиеся во взятой под контроль в начале июля Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР) солдаты ВСУ самостоятельно сбежали из города.

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