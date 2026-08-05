Стало известно о боях между подразделениями ВСУ под Сумами

ТАСС: Бои произошли между солдатами ВСУ под Сумами

Между солдатами двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области произошли боестолкновения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«В районе Рыжевки зафиксированы боестолкновения между националистами 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады теробороны», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что причиной конфликта стало бегство солдат территориальной обороны с занимаемых ими позиций.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявил, что остававшиеся во взятой под контроль в начале июля Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР) солдаты ВСУ самостоятельно сбежали из города.