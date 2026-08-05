Названа неожиданная особенность нынешнего состава Конгресса США

Американист Дубравский: Нынешний состав Конгресса США — один из самых дисфункциональных

Нынешний состав Конгресса США стал одним из самых дисфункциональных, поскольку он с большим трудом принимает законопроекты. На это в интервью «Ленте.ру» указал американист и политтехнолог, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

По мнению эксперта, это произошло из-за дальнейшего усиления внутрипартийных фракций. «В Конгрессе нет единого подхода даже к базовым вопросам», — объяснил он.

Кроме того, в последнее время законодательная повестка основана на огромных комплексных пакетах. В один и тот же закон могут быть включены самые разные вопросы — от инфраструктуры до изменения избирательной системы штатов и внешней политики. И конгрессменам приходится голосовать по ним одновременно, что усложняет принятие законопроекта.

Ранее Павел Дубравский описал политику президента США Дональда Трампа в случае поражения республиканцев на выборах в Конгресс. По его словам, это ограничит инициативы американского лидера.

