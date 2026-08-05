Описана политика Трампа в случае поражения республиканцев на промежуточных выборах

Американист Дубравский: Поражение республиканцев ограничит инициативы Трампа

Поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США ограничит инициативы президента Дональда Трампа. На это в интервью «Ленте.ру» указал американист и политтехнолог, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

«Если республиканцы проиграют выборы, Трампу станет гораздо сложнее проводить принципиальные решения, а законодательные возможности его партии будут серьезно ограничены», — объяснил он.

По словам эксперта, итоги голосования могут повлиять на способность Конгресса принимать законы. Уже сейчас республиканцы проводят многие инициативы с большим трудом, хотя и контролируют обе палаты. Если же, к примеру, демократы получат большинство в Палате представителей, то договориться им с Республиканской партией по большей части законопроектов будет невозможно.

Ранее Павел Дубравский рассказал о тревожных временах на фоне празднования 250-летия США. Граждане страны не ощущали торжество как настоящий праздник.

