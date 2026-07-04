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08:50, 4 июля 2026МирЭксклюзив

Политолог рассказал о тревожных временах на фоне юбилея США

Политолог Павел Дубравский: В США на фоне юбилея граждане ощущают тревожные времена
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Граждане США на фоне 250-летнего юбилея страны ощущают не праздник, а тревожные времена. На это в комментарии «Ленте.ру» указал политический аналитик, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

По мнению политолога, ключевой проблемой для президента США Дональда Трампа остается общий контекст празднования юбилейной даты. Американский лидер не смог подойти к нему в качестве победителя и триумфатора — завершение войны с Ираном не стало для него успехом.

«В обществе складывается ощущение, что настали тревожные времена и совсем не до праздников», — признал эксперт.

День независимости США празднуют 4 июля в память о принятии Декларации независимости в 1776 году. На этот раз в стране отмечают 250-летие этого события, масштабные мероприятия к памятной дате готовились в течение десятилетия.

Павел Дубравский также раскрыл планы Дональда Трампа на юбилей США. По его мнению, он рассчитывает сделать праздник символом своего успеха.

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