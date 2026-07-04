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08:00, 4 июля 2026МирЭксклюзив

Раскрыты планы Трампа на юбилей США

Политолог Павел Дубравский: Трамп хочет сделать юбилей США символом своего успеха
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет сделать 250-летний юбилей Штатов, который отметят 4 июля, символом собственного успеха. На это в комментарии «Ленте.ру» указал политический аналитик, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«[Трамп] хочет сделать юбилей символом успеха, символом того, как он лично принимает Соединенные Штаты от отцов-основателей, правильно управляет страной и ведет ее в прекрасное будущее», — объяснил он.

По словам политолога, для американского лидера 4 июля — важнейшая дата. Праздник будет символизировать и уже прошедшую часть президентства Трампа, и оставшиеся два года его срока. Вместе с тем на рейтинги президента торжества вряд ли повлияют: они станут лишь символической основой, но для американцев ключевыми вопросами все равно останутся цены на продукты и жилье.

День независимости США приходится на 4 июля в память о принятии Декларации независимости в 1776 году. На этот раз в стране отмечают 250-летие этого события, масштабные мероприятия к дате готовились в течение десятилетия.

Ранее Дубравский раскрыл отношение американцев к Дню независимости. По его словам, для избирателей и политиков и Демократической, и Республиканской партии он остается важным праздником.

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