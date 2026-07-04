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07:00, 4 июля 2026МирЭксклюзив

Отношение американцев к 250-летию США раскрыли

Политолог Павел Дубравский: День независимости остается важным для американцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mark Schiefelbein / AP

День независимости США остается важным праздником для большинства американцев. На это в комментарии «Ленте.ру» к 250-летнему юбилею США указал политический аналитик, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

По словам политолога, отношение американцев к празднику не изменилось на фоне переосмысления истории Американской революции: левые политики пытаются доказать, что отцы-основатели были рабовладельцами, поэтому их не стоит уважать. Тем не менее в целом для сторонников Демократической партии обретение независимости США все-таки остается важной датой.

«Для среднестатистических демократов и республиканцев День независимости — важный праздник. Это история, которую разделяют обе партии, консенсус по ней сохраняется», — подчеркнул эксперт.

В США День независимости празднуют 4 июля в память о принятии Декларации независимости в 1776 году. На этот раз в стране отмечают 250-летие этого события, масштабные мероприятия к дате готовились в течение десятилетия.

Ранее президент США Дональд Трамп поздравил белорусов с Днем независимости их страны. В Белоруссии этот праздник отмечается 3 июля, за день до американских торжеств, и приурочен к Дню освобождения Минска от нацистской оккупации.

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