Трамп обратился к Лукашенко и белорусам

Трамп поздравил Лукашенко с днем независимости

Президент США Дональд Трамп поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко и народ Белоруссии с Днем независимости республики. Его слова передает агентство «БелТА».

«От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю народ Беларуси с празднованием Дня независимости республики. (...) Вам и народу Беларуси я передаю свои искренние пожелания мирного и процветающего года и надеюсь на встречу с Вами в будущем», — заявил американский лидер.

В Белоруссии День независимости празднуется в День освобождения Минска от нацистской оккупации. С 1991 по 1996 год этот праздник отмечался 27 июля, в честь принятия декларации независимости Белорусской ССР в 1990 году.

Ранее президент России Владимир Путин также поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости страны. «Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со славным событием нашей общей истории — освобождением Минска», — подчеркнул в письме глава государства.