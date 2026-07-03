Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости страны. Текст письма опубликовал Кремль.

«Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со славным событием нашей общей истории — освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков», — говорится в поздравлении.

Российский лидер отметил, что Москва и Минск взаимодействуют на всех направлениях и координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам. Он также пожелал президенту Белоруссии здоровья и успехов, а белорусскому народу — благополучия и процветания.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович призвал белорусов воздержаться от поездок в Россию. Так он прокомментировал атаку беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на туристический автобус Минск — Анапа под Брянском.