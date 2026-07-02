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18:51, 2 июля 2026Бывший СССР

Белорусов призвали воздержаться от поездок в Россию после удара по автобусу

Вольфович призвал белорусов воздержаться от поездок в приграничные регионы России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:
Александр Вольфович

Александр Вольфович. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белорусам стоит воздержаться от поездок в Россию, особенно — в приграничные регионы. Об этом, комментируя удар Вооруженных сил Украины по туристическому автобусу МинскАнапа, заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович, передает БелТА.

«Мы же предупреждали, президент неоднократно выступал и говорил: уважаемые белорусы, воздержитесь от поездок сегодня в Россию, особенно в приграничные области. Там каждый день падают беспилотники, происходят такие нехорошие случаи», — сказал он.

Чиновник также заявил, что границы между странами не закрыты, однако выбор «ехать или не ехать» является личным делом каждого. Он отметил, что автобус не относился к государственным ведомствам, а следовательно ехавшие в нем люди направлялись в свои частные поездки.

Беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал туристический автобус Минск — Анапа на таможенном переходе «Красный камень» днем 2 июля. В результате пострадали два водителя, которым оказали всю необходимую медицинскую помощь. Среди пассажиров пострадавших нет. Находившиеся в транспортном средстве граждане Белоруссии доставлены в Гомельскую область.

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