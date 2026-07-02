Власти раскрыли подробности об атаке ВСУ на автобус из Белоруссии под Брянском

Ковальчук: ВСУ атаковали автобус из Белоруссии в Брянской области дроном самолетного типа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус из Белоруссии в Брянской области дроном самолетного типа. Подробности об ударе раскрыл временно исполняющий обязанности губернатора приграничного региона Егор Ковальчук в Telegram.

По его словам, туристический автобус направлялся из Минска в Анапу через Злынковский район российского региона, когда его атаковал беспилотник. Чиновник назвал удар целенаправленным. Пострадали два водителя транспортного средства. «На место незамедлительно прибыла медицинская бригада, была оказана необходимая помощь. С пассажирами в пункте временного размещения работали психологи. Было обеспечено горячее питание», — написал Ковальчук.

Он добавил, что граждане Белоруссии перевезены в Гомельскую область. Кроме того, в пункты временного размещения поместили шестерых россиян.

Беспилотник ВСУ атаковал автобус Минск — Анапа на таможенном переходе «Красный камень» днем 2 июля. Какие повреждения получило транспортное средство, пока неизвестно.

Ранее ВСУ атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, которые ехали на отдых в Геленджик. Пострадали восемь человек, среди которых шесть детей. Жертвой атаки стала беременная жена тренера команды, которая сопровождала школьников. Украина отказалась признавать вину за произошедшее.