Появились подробности об ударе ВСУ по автобусу из Белоруссии в российском регионе

Shot: При ударе дрона ВСУ по автобусу под Брянском пострадали пассажир и водитель

Пострадавшими при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу из Белоруссии под Брянском оказались водитель и пассажир. Подробности об атаке появились у Shot в Telegram.

По информации издания, в пассажирском автобусе марки Higer находились 14 человек. Состояние пострадавших не уточняется.

Об ударе беспилотника ВСУ по автобусу Минск — Анапа на таможенном переходе «Красный камень» стало известно днем 2 июля. Cейчас переход закрыт, в результате чего образовалась пробка. Власти информацию о произошедшем не комментировали.

Двумя неделями ранее ВСУ атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Подростки ехали на отдых из Гомеля в Геленджик, когда по транспортному средству ударил дрон. Пострадали восемь человек, среди которых шесть детей. Жертвой атаки стала беременная жена тренера команды, которая сопровождала школьников. Украина отказалась признавать вину за произошедшее.