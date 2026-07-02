Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:53, 2 июля 2026Россия

Появились подробности об ударе ВСУ по автобусу из Белоруссии в российском регионе

Shot: При ударе дрона ВСУ по автобусу под Брянском пострадали пассажир и водитель
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Пострадавшими при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу из Белоруссии под Брянском оказались водитель и пассажир. Подробности об атаке появились у Shot в Telegram.

По информации издания, в пассажирском автобусе марки Higer находились 14 человек. Состояние пострадавших не уточняется.

Об ударе беспилотника ВСУ по автобусу Минск — Анапа на таможенном переходе «Красный камень» стало известно днем 2 июля. Cейчас переход закрыт, в результате чего образовалась пробка. Власти информацию о произошедшем не комментировали.

Двумя неделями ранее ВСУ атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Подростки ехали на отдых из Гомеля в Геленджик, когда по транспортному средству ударил дрон. Пострадали восемь человек, среди которых шесть детей. Жертвой атаки стала беременная жена тренера команды, которая сопровождала школьников. Украина отказалась признавать вину за произошедшее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромная разница в возможностях». Россия нанесла массированный удар по Киеву. Что о «ночи возмездия» пишут мировые СМИ?

    «Биологическая мать» попыталась обмануть сына российского чиновника

    Пользу постоянной перезагрузки смартфона оценили

    Стало известно о повторной атаке ВСУ в районе удара по автобусу из Белоруссии под Брянском

    В Банке России признали необъяснимость курса рубля

    Власти раскрыли подробности об атаке ВСУ на автобус из Белоруссии под Брянском

    Россияне чаще других арендовывали роскошные яхты за сотни тысяч рублей в Турции

    Ставки по вкладам в российских банках упали еще сильнее

    30 лет пролежавшего на Эвересте альпиниста опознали благодаря ДНК-тесту

    Названы причины укрепления рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok