Трусы с отверстием в области гениталий возмутили пользователей сети

Трусы с отверстием британского бренда Ann Summers возмутили пользователей сети

Нижнее белье с необычным дизайном британского бренда Ann Summers возмутило пользователей сети. Об этом сообщает The Sun.

Речь идет о кружевных стрингах без ластовицы и с отверстием в области гениталий. Данные трусы из синтетических материалов продаются на официальном сайте марки Marks & Spencer (M&S) по цене 12 фунтов стерлингов (примерно 1300 рублей).

Юзеры на различных платформах оценили указанный предмет гардероба. «Я покупаю бюстгальтеры в Marks & Spencer почти всю свою взрослую жизнь (уже 50 лет). Больше не буду», «Отвратительно. M&S продает белье без ластовицы», «Я далеко не ханжа, но вчера увидела эту рекламу, и мне стало не по себе», «Я бы не стала такое носить, даже смотреть неприятно», «Искренне рада, что эпоха пуританского лицемерия и запретов позади, но даже меня передернуло от того, что Marks & Spencer теперь продает такое», — негодовали юзеры.

В июле сообщалось, что тренд молодежи на расстегнутую ширинку привел родителей в ярость.