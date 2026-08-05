Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:00, 5 августа 2026Ценности

Трусы с отверстием в области гениталий возмутили пользователей сети

Трусы с отверстием британского бренда Ann Summers возмутили пользователей сети
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Marks & Spencer

Нижнее белье с необычным дизайном британского бренда Ann Summers возмутило пользователей сети. Об этом сообщает The Sun.

Речь идет о кружевных стрингах без ластовицы и с отверстием в области гениталий. Данные трусы из синтетических материалов продаются на официальном сайте марки Marks & Spencer (M&S) по цене 12 фунтов стерлингов (примерно 1300 рублей).

Юзеры на различных платформах оценили указанный предмет гардероба. «Я покупаю бюстгальтеры в Marks & Spencer почти всю свою взрослую жизнь (уже 50 лет). Больше не буду», «Отвратительно. M&S продает белье без ластовицы», «Я далеко не ханжа, но вчера увидела эту рекламу, и мне стало не по себе», «Я бы не стала такое носить, даже смотреть неприятно», «Искренне рада, что эпоха пуританского лицемерия и запретов позади, но даже меня передернуло от того, что Marks & Spencer теперь продает такое», — негодовали юзеры.

В июле сообщалось, что тренд молодежи на расстегнутую ширинку привел родителей в ярость.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Дрон ВСУ упал на сортировочный центр в Тульской области, начался пожар. Что известно на данный момент?
    Инвестор из «Игры на понижение» предрек новый обвал американского рынка
    Зеленскому сообщили плохие новости о Patriot
    Власти фразой «не обошлось без последствий» описали итоги налета ВСУ на регион России
    В Android нашли скрытые гигабайты «мусора»
    Путешествующий по миру тревел-блогер назвал страну с самым вкусным кофе
    В Госдуме предупредили о резком росте мошеннических атак на детей в период летних каникул
    Загадочное фото из туалета рассмешило пользователей сети
    Виновника пожара на АЗС установили и начали его поиск в российском регионе
    В США новорожденных мальчиков неожиданно стали называть русским именем
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok