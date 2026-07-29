Тренд молодежи на расстегнутую ширинку привел родителей в ярость

NYP: Тренд молодежи на штаны с расстегнутой ширинкой привел родителей в ярость

Штаны с иллюзией расстегнутой ширинки стали модными у молодежи. Подробности о новом тренде публикует New York Post (NYP).

Речь идет о джинсах с отворотом на поясе, которые появились в ассортименте многих популярных брендов, в том числе Desigual, Zara, Sacai, Hollister и других. По мнению обозревателей, модель стала актуальной благодаря знаменитостям, которые уже несколько лет отдают предпочтение вещам с заниженной линией талии. Среди них оказались певицы Эддисон Рей и Doja Cat.

Особенно брюки с отворотом стали популярны у подростков, что не понравилось их родителям, которые принялись публиковать в соцсетях гневные реакции на новый тренд. «Это привело меня в ярость. Каждый раз, когда моя 16-летняя дочь спускается со второго этажа, мне хочется сказать ей: "Застегни брюки, детка!"», — посетовала читательница издания Лиза Альварес.

В мае были названы недопустимые в офисе в жару элементы одежды.