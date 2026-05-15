Названы недопустимые в офисе в жару элементы одежды

Стилист Тарасова: Микрошорты или микротопы недопустимо надевать в офис в жару

Откровенно пляжные элементы одежды, например, резиновые шлепанцы, микрошорты или микротопы недопустимо надевать в офис даже в жару, заявила «Ленте.ру» стилист Анна Тарасова.

«Рамки допустимого всегда определяет дресс-код, и если он не строгий, то главным ориентиром становится уместность. Ведь офис — это деловая среда, и внешний вид — неотъемлемая ее часть. Я бы выделила несколько позиций, которые будут выглядеть неуместно в рабочей среде как при наличии, так и при отсутствии дресс-кода. В первую очередь — это откровенно пляжные элементы: резиновые шлепанцы, вьетнамки, микрошорты и микротопы, экстремально прозрачные ткани, слишком открытые сарафаны — одежда, больше напоминающая отпускной гардероб», — сообщила Тарасова.

По словам стилиста, для мужчин в офисе недопустимы любые виды шорт, майки и открытая обувь. Не следует надевать вещи с активными или инфантильными принтами, а также слишком кричащие цвета.

«Все это прекрасно гармонирует с яркими летними красками, но недопустимо в деловой среде. Отдельно я бы обратила внимание на бельевые юбки и платья, напоминающие сорочки и подьюбники, столь актуальные в этом сезоне. Это не тот тренд, который мы безопасно можем адаптировать в деловые офисные образы», — подчеркнула Тарасова.

Современный офисный стиль давно стал гораздо свободнее, чем строгий деловой костюм. Летом вполне можно выглядеть легко и чувствовать себя комфортно, выбирая натуральные ткани и чуть более свободные силуэты, добавила стилист.

