РИА Новости: ВСУ в Чаривном организовали точки для быстрого запуска дронов

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили два пункта БПЛА в Чаривном Запорожской области. О хитрости ВСУ сообщил РИА Новости командир батальона группировки «Восток» с позывным Склеп.

« Мы их обычно ищем на расстоянии, а тут оказалось, что прямо вот перед нами», — уточнил он. По его словам, российские разведчики обратили внимание на то, что интервал между воздействиями вражеских дронов не превышал минуты, что свидетельствовало о том, что точка запуска беспилотников находилась рядом.

Собеседник агентства отметил, что данные пункты были выявлены и уничтожены до начала операции по освобождению деревни.

Ранее комбат с позывным Склеп рассказал, что ВСУ оборудовали подземные туннели в Чаривном. «Подземных ходов сообщений было очень много, где-то по километру длинной, где-то по полтора», — отметил он.

15 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные заняли Чаривное в Запорожской области.