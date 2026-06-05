При атаке ВСУ на танкер и сухогрузы в Краснодарском крае погибли пять граждан Азербайджана

При атаке ВСУ на сухогрузы и танкер в Краснодарском крае погибли пять граждан Азербайджана

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сухогрузы и танкер в Краснодарском крае погибли пять граждан Азербайджана. Об этом сообщает Telegram-канал Minval Politika.

5 июня стало известно об ударе ВСУ беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по судам. Отмечалось, что жертвами атаки стали пять человек, еще шесть получили ранения и были госпитализированы.

«Погибли пять граждан Азербайджана. Оба судна ходили под иностранными флагами и не имели отношения к азербайджанскому государству. Выживших доставили в порт Ейска», — говорится в публикации.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 5 июня сбили над российскими регионами 123 украинских беспилотника. Об этом заявили в Минобороны России.