В США раскрыли смысл письма Зеленского Путину

NYT: Открытое письмо Зеленского Путину предназначалось также и для Трампа

Открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину было предназначено также и для главы США Дональда Трампа. Смысл обращения украинского лидера раскрыла американская газета The New York Times (NYT).

«Хотя открытое письмо было адресовано господину Путину, оно, по всей видимости, было призвано обратить внимание и господина Трампа. Остается неясным, что было целью обращения господина Зеленского: дать импульс переговорам или опорочить другую сторону в потенциальных переговорах», — говорится в материале.

NYT также обратила внимание, что в тексте письма Зеленского содержались язвительные замечания о Путине и его политической деятельности.

Ранее на обращение украинского президента отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он рассказал, что Путин еще не ознакомился с посланием Зеленского.

4 июня президент Украины опубликовал на своем сайте открытое письмо, адресованное Путину. В нем он, в частности, заявил, что Киев готов к полному прекращению огня на период переговоров. Соблюдение условий перемирия Зеленский предложил контролировать Соединенным Штатам.