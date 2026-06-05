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11:19, 5 июня 2026Спорт

Махачев рассказал о планах на будущее

Боец UFC Ислам Махачев заявил, что его планы на будущее связаны исключительно с Россией
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Ed Mulholland / Imagn Images / Reuters

Боец UFC Ислам Махачев рассказал о планах на будущее. Его слова приведены на YouTube-канале Мурада Алискерова.

Махачев отметил, что его будущее связано исключительно с Россией. «Я патриот, я люблю свою родину. Я всегда ищу возможность поскорее вернуться. Родители, семья, близкие — все здесь. Основная часть близких друзей здесь. Для меня тема близких важнее всего остального. Я думаю о будущем, строю планы на родной земле», — заявил Махачев.

34-летний Махачев провел в UFC 29 поединков, в которых одержал 28 побед. Ранее он был чемпионом организации в легком весе. В настоящий момент спортсмен возглавляет ее абсолютный рейтинг вне зависимости от весовых категорий.

Ранее Махачев раскрыл дату своего следующего поединка. По словам россиянина, его возвращение в октагон состоится в августе. «На 100 процентов еще не уверен насчет соперника. Уже в неплохой форме», — заявил Махачев.

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