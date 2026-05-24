Махачев раскрыл сроки ближайшего поединка в UFC

Ислам Махачев: Ближайший поединок в UFC проведу в августе

Российский боец смешанного стиля (ММА) раскрыл сроки своего ближайшего поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Спортсмен высказался на YouTube-канале журналиста Вячеслава Абдусаламова.

По словам россиянина, его возвращение в октагон состоится в августе. «На 100 процентов еще не уверен насчет соперника. Уже в неплохой форме», — заявил Махачев.

Ранее глава UFC Дана Уайт высказался о сроках ближайшего боя Махачева. Он также отметил, что бой должен состояться в августе.

34-летний Махачев является чемпионом UFC в полусреднем весе. В его активе 28 побед в 29 боях по правилам ММА.