Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
12:44, 24 мая 2026Спорт

Махачев раскрыл сроки ближайшего поединка в UFC

Ислам Махачев: Ближайший поединок в UFC проведу в августе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) раскрыл сроки своего ближайшего поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Спортсмен высказался на YouTube-канале журналиста Вячеслава Абдусаламова.

По словам россиянина, его возвращение в октагон состоится в августе. «На 100 процентов еще не уверен насчет соперника. Уже в неплохой форме», — заявил Махачев.

Ранее глава UFC Дана Уайт высказался о сроках ближайшего боя Махачева. Он также отметил, что бой должен состояться в августе.

34-летний Махачев является чемпионом UFC в полусреднем весе. В его активе 28 побед в 29 боях по правилам ММА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    По Киеву и области нанесен один из самых массированных ударов. По одной из целей отработали «Орешником»

    Лантратова заявила о попытках ВСУ повторно атаковать колледж в Старобельске

    Украина начала оснащать дроны списанными боеприпасами от советских гаубиц

    На место удара ВСУ по российскому колледжу прибыли иностранные журналисты

    В России качество обучения в автошколах поднимут за счет новых требований к инструкторам

    Артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего мальчика

    Песков объяснил снятие Британией санкций на российскую нефть

    Военкор посвятил ночные удары по Киеву студентам из Старобельска

    Зеленский обратился к США после российского удара возмездия по Украине

    Новый уполномоченный по правам человека в России прибыла на место трагедии в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok