Двигатель самолета с 207 пассажирами на борту загорелся из-за удара молнии

Самолет SriLankan Airlines развернулся в небе вскоре после взлета из-за удара молнии

Самолет авиакомпании SriLankan Airlines развернулся в небе вскоре после взлета из-за удара молнии, вызвавшего возгорание в одном из двигателей. Об этом сообщает портал Simple Flying.

Уточняется, что инцидент произошел 12 июня с лайнером Airbus A330-200, летевшим из Коломбо, Шри-Ланка, в Сидней, Австралия. Пилоты решили вернуться в аэропорт вылета в качестве меры предосторожности. Посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту 207 пассажиров и 16 членов экипажа не пострадал.

После произошедшего в соцсетях появились видео и фотографии пламени возле правого двигателя самолета. Представители перевозчика заявили, что пассажиры продолжили путь в пункт назначения на запасном воздушном судне.

В мае молния ударила в самолет авиакомпании Viva Airlines. После этого крыло воздушного судна задымилось, а пассажиры закричали от ужаса.