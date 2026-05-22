18:09, 22 мая 2026

Пассажиры закричали от ужаса после удара молнии в крыло самолета

Daily Star: Молния ударила в крыло пассажирского самолета Viva Airlines в Мехико
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Darya Komarova / Shutterstock / Fotodom

В пассажирский борт авиакомпании Viva Airlines ударила молния — это произошло во время внутреннего перелета в Мексике. Об этом сообщило издание Daily Star.

Инцидент случился на рейсе из курортного города Пуэрто-Эскондидо в Мехико. Когда лайнер подлетал к столице, его левое крыло поразил мощный удар молнии, в результате чего оно задымилось, а пассажиры закричали от ужаса.

Пострадавших в происшествии нет. «Самолет ни в какой момент не находился в опасности. Он достиг места назначения без каких-либо проблем», — сообщил представитель авиаперевозчика.

Ранее молния поразила вылетевший из аэропорта самолет с пассажирами на борту. Авиаинцидент произошел 14 мая в аэропорту Гатвик, Великобритания.

