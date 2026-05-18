15:02, 18 мая 2026

Молния поразила вылетевший из аэропорта самолет с пассажирами на борту

DS: Молния ударила в пассажирский самолет EasyJet в аэропорту Великобритании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: LadLassLad / Reddit

Пассажирский самолет авиакомпании EasyJet совершил экстренную посадку после того, как его поразила молния. Об этом стало известно Daily Star (DS).

Авиаинцидент произошел 14 мая в аэропорту Гатвик, Великобритания. В вылетевший в Милан, Италия, лайнер с пассажирами на борту ударил разряд молнии. Командир воздушного судна запросил аварийную посадку, борт сразу же вернулся на аэродром отправления и сел без происшествий.

Уточняется, что пассажиры и сотрудники экипажа не пострадали. «Пилот выполнил обычную посадку, после которой мы предложили пассажирам прохладительные напитки в терминале и организовали замену экипажа и самолета для продолжения полета тем же вечером», — отметил представитель авиаперевозчика.

Ранее летевший в Анталью самолет экстренно изменил маршрут из-за «бомбы». Инцидент произошел на рейсе авиакомпании SunExpress.

