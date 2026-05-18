Москвичам назвали срок прихода новой грозы

Синоптик Шувалов: Гроза может вернуться в Москву 22 мая

В конце текущей недели в Москву может прийти еще одна гроза. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Прогнозы показывают, что до четверга включительно в столице продержится июльский зной с температурой до 32 градусов тепла. Ситуация изменится в пятницу, 22 мая, когда над регионом пройдет холодный атмосферный фронт, на фоне которого вернутся осадки.

«Возможны дожди и грозы кратковременного характера, при грозах — шквалистое усиление ветра. Начиная с западной области, постепенное ослабление жары до 23–25 градусов», — рассказал Шувалов. Он добавил, что в выходные кратковременные дожди сохранятся, а температура продолжит снижаться.

Ранее сообщалось, что в Москве обновился рекорд по количеству выпавших за сутки осадков. После обрушившегося на столицу 17 мая ливня на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали 28 миллиметров дождевой воды.