Раскрыт секрет бесплатного ускорения Windows

How-To Geek: Отключение прозрачности и анимаций может ускорить Windows 11

Журналисты портала How-To Geek назвали функции Windows 11, отключение которых может значительно ускорить операционную систему (ОС). Заметка доступна на сайте медиа.

Об особенностях Windows, которые тормозят систему, рассказал редактор издания Сидни Батлер. По его словам, секрет в том, что визуальная часть операционной системы плохо оптимизирована, и поэтому их лучше отключить. Виновными в замедлении ОС он назвал функции прозрачности и анимации. Журналист признался, что эти настройки позволят эффективно и совершенно бесплатно ускорить Windows.

Батлер объяснил, что анимации вносят крошечные задержки в каждое действие, которое отображается на экране компьютера. «Они занимают несколько миллисекунд, но если вы выполняете тысячи и тысячи задач каждый день, то анимации заметно замедляют вас», — рассказал специалист. Журналист раскрыл, что анимации можно отключить в разделе «Специальные возможности», перейдя в подраздел «Визуальные эффекты». Там необходимо выключить параметр «Анимационные эффекты».

Эффекты прозрачности, по словам автора, размывают объекты интерфейса Windows — практической пользы от них нет. Параметры прозрачности спрятаны в разделе «Персонализация» и подразделе «Цвет».

«Для меня стало большим сюрпризом, насколько быстро Windows стала работать после отключения всех лишних анимаций», — заявил Сидни Батлер. По его словам, отключение визуальных эффектов вовсе не превращает Windows 11 в Windows 95 — система просто начинает работать быстрее.

Ранее журналисты издания Neowin нашли в Windows 11 следы программы, которая вышла в 1995 году. Речь идет об утилите Phone Dialer, которая ранее использовалась для телефонных звонков через модем — оказывается, ее не удалили из современной ОС.