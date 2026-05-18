В Windows 11 нашли секрет 30-летней давности

В Windows 11 нашли программу для телефонных звонков, вышедшую еще в 1995 году

В операционной системе (ОС) Windows 11 обнаружили следы программы, которая вышла в 1995 году. На это обратило внимание издание Neowin.

По словам журналистов медиа, каждая копия актуальной версии ОС от Microsoft содержит частичку утилиты Phone Dialer. Авторы объяснили, что программа была создана для того, чтобы звонить через модем по телефону, и на современных устройствах она не работает. Однако инженеры Microsoft все равно оставили ее в операционной системе.

В материале говорится, что Phone Dialer можно найти, если начать набирать название сервиса через поиск в Windows. Секретный сервис можно запустить, как только появится ярлык утилиты. Однако открыть ее не получится — Windows выдаст ошибку, что компьютер не имеет необходимого оборудования для совершения телефонного звонка.

Специалисты объяснили, что программа имеет простой интерфейс и всего одну функцию — совершение звонков по сети. На виртуальной клавиатуре есть восемь кнопок, необходимые для быстрого набора номера. Также журналисты обратили внимание на интересный факт — на сайте Microsoft нет информации о прекращении поддержки Phone Dialer. То есть программа, которая вышла для Windows 95 больше 30 лет назад, все еще поддерживается официально.

