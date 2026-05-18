Тревел-блогерша описала соотечественников фразой «ненавидят тех, кто много путешествует»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала соотечественников фразой «ненавидят тех, кто много путешествует». Мнением она поделилась на личной странице на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснила, что путешествует по миру со своим молодым человеком уже много лет и ведет блог. Под их публикациями, где они показывают достопримечательности, местную еду и людей, появляются такие комментарии: «А на что вы живете?», «Когда уже нормальной жизнью заживете?», «Дом-то купите когда?», «Детей рожать не пора?», «Что вы все ездите и ездите?»

Россиянка сделала вывод, что окружающих раздражают не сами по себе путешественники, а чужая смелость. «Потому что многие годами живут в своих затхлых домах, в режиме "надо". Надо работать. Надо терпеть этот дом с его проблемами. Надо быть как все. Надо жить правильно. А потом появляется кто-то, кто говорит: "А мы вообще решили жить иначе". И все. Система начинает скрипеть», — пояснила она.

Ершова добавила, что при чтении комментариев у нее возникает ощущение, что люди уже не могут просто порадоваться за другого человека, и им обязательно нужно найти его слабое место. «Причем самое грустное — часто это делают не какие-то злодеи. А обычные уставшие люди. Те самые, которых жизнь тоже когда-то придавила. И вместо того, чтобы разбираться со своей жизнью, они начинают злиться на чужую», — констатировала автор.

По словам путешественницы, такого количества агрессии к чужому образу жизни, как у русскоязычной аудитории, она нигде не встречала.

