Путешествия
09:05, 9 февраля 2026Путешествия

Путешествующая по миру россиянка назвала лучшие страны для жизни

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Путешествующая по миру российская тревел-блогерша Екатерина назвала лучшие страны для жизни. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Я Катя | живу в путешествиях» на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что первой страной, в которой она пожила за границей, была Шри-Ланка. В числе ее плюсов она назвала красивую природу и океан, а также дешевый серфинг. А среди минусов — непривычную еду, регулярные отключения света и воды, плохой уровень медицины, жару и высокую влажность.

В отличие от Шри-Ланки, Вьетнам показался Екатерине почти идеальным по уровню быта. «Здесь очень дешево, высокий уровень комфорта, хорошие квартиры, быстрый интернет, доставки, сервисы — все работает. Это страна, где не нужно постоянно придумывать, как жить. Неслучайно Вьетнам часто называют одной из лучших стран по соотношению "цена — качество" для жизни и удаленной работы», — отметила она.

Россиянка добавила, что во Вьетнаме интересный внутренний туризм — эта страна очень разнообразная по природе, городам и климату. А путешествия по ней, по ее словам, стоят дешево.

Еще одним комфортным местом для жизни путешественница назвала индонезийский остров Бали. «Природа, комьюнити, сервис, кофейни, вкусная еда — плюсов очень много. Остров давно стал центром международного сообщества удаленных специалистов», — констатировала она.

Однако в быту на Бали есть моменты, которые быстро начинают утомлять, предупредила блогерша. Это, например, узкие дороги, огромное количество туристов, пробки, высокая стоимость аренды и продуктов.

Кроме того, в список лучших стран для жизни за границей Екатерина включила Австралию, Грузию и Турцию.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России назвала лучшие страны для жизни. На первое место в личном рейтинге бортпроводница поставила Новую Зеландию, где ее поразила природа, а также дружелюбные люди.

