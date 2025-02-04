Российская стюардесса назвала лучшие страны для жизни

Работающая в Emirates стюардесса из России назвала лучшие страны для жизни. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь бортпроводница упомянула Новую Зеландию, где ее поразила природа, а также дружелюбные люди. Далее она восхитилась уровнем жизни в Норвегии. «Размеренный быт, грамотная политика, хорошая экология», — описала она скандинавскую страну.

Третьей страной в ее списке стала Португалия. «Тут есть все — от невероятной природы до богатой истории и культуры», — заключила автор ролика.

Ранее эта же стюардесса описала Индию фразой «грязь, трущобы и антисанитария». Бортпроводница поставила этой стране лишь один из десяти баллов.