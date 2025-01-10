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18:07, 10 января 2025Путешествия

Российская стюардесса назвала одно запретное действие на борту самолета

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: видео @prohorec

Работающая в Emirates стюардесса из России назвала одно запретное действие на борту самолета — речь идет о нанесении тканевых масок. Соответствующее видео она разместила на своей странице @prohorec в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, на высоте, где влажность на нуле, маска может вместо подпитки вытянуть влагу, оставив кожу еще суше. А входящие в нее компоненты могут и вовсе вызвать раздражение. Вместо этого она рекомендовала пить много воды и наносить легкий крем.

Ранее другая стюардесса назвала самый нелюбимый город всех бортпроводников — Лондон. Она отметила, что авиакомпания совершает девять полетов в день в Лондон, из-за чего там побывали уже все члены экипажа по несколько раз.

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