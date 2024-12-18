Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:36, 18 декабря 2024Путешествия

Российская стюардесса назвала нелюбимый город бортпроводников

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jaanus Jagomägi / Unsplash

Работающая в Emirates стюардесса из России назвала самый нелюбимый город всех бортпроводников. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике речь идет о Лондоне. Первым минусом она назвала близкое к аэропорту расположение отелей — в связи с этим шансы выбраться в город во время рабочей поездки минимальны. Кроме того, рейсы в Лондон никогда не бывают пустыми, из-за чего возрастает нагрузка на членов экипажа.

Материалы по теме:
Частные самолеты, наркотики и 30 эскортниц: как отдыхал Джастин Бибер до брака и где теперь он проводит отпуск с женой?
Частные самолеты, наркотики и 30 эскортниц:как отдыхал Джастин Бибер до брака и где теперь он проводит отпуск с женой?
24 мая 2024
Обвинения в насилии, курортные романы и особняки за миллионы долларов. Как и с кем отдыхает Криштиану Роналду?
Обвинения в насилии, курортные романы и особняки за миллионы долларов.Как и с кем отдыхает Криштиану Роналду?
5 апреля 2024

Стюардесса отметила, что авиакомпания совершает девять полетов в день в Лондон, из-за чего там побывали уже все бортпроводники по несколько раз. Еще одним минусом она назвала отсутствие безопасности в британской столице — в некоторые районы лучше и вовсе не заходить, заключила она.

Ранее стюардесса раскрыла свои секреты для комфортного перелета в качестве пассажира. Бортпроводница отметила, что изменила привычки в полете, после того как стала работать в авиации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      Россиянин оказался зажат внутри вагона сошедшего с рельсов поезда под Мурманском

      Зеленский прибыл в Брюссель

      Невролог подсказала способы вылечить головную боль без лекарств

      iPhone перегрелись из-за ИИ

      На Западе заявили о катастрофических потерях Украины

      Власти рассказали о ходе эвакуации с места столкновения поездов в Мурманской области

      Российского режиссера выдворили с рейса в Москву за пьянство

      В прямой линии Путина примут участие иностранные журналисты

      В офисе Зеленского назвали Орбана «назойливым гонцом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше