Российская стюардесса назвала нелюбимый город бортпроводников

Работающая в Emirates стюардесса из России назвала самый нелюбимый город всех бортпроводников. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В ролике речь идет о Лондоне. Первым минусом она назвала близкое к аэропорту расположение отелей — в связи с этим шансы выбраться в город во время рабочей поездки минимальны. Кроме того, рейсы в Лондон никогда не бывают пустыми, из-за чего возрастает нагрузка на членов экипажа.

Стюардесса отметила, что авиакомпания совершает девять полетов в день в Лондон, из-за чего там побывали уже все бортпроводники по несколько раз. Еще одним минусом она назвала отсутствие безопасности в британской столице — в некоторые районы лучше и вовсе не заходить, заключила она.

Ранее стюардесса раскрыла свои секреты для комфортного перелета в качестве пассажира. Бортпроводница отметила, что изменила привычки в полете, после того как стала работать в авиации.

