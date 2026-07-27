Российский альпинист назвал возможные причины трагедии с иностранцами на Эльбрусе

Альпинист Абрамов назвал плохую погоду причиной трагедии с боснийцами на Эльбрусе

Советский и российский альпинист Александр Абрамов назвал плохую погоду и недостаток опыта возможными причинами трагедии с иностранными туристами на Эльбрусе. Своим мнением он поделился с NEWS.ru

Собеседник издания отметил, что на фотографиях Эльбрус выглядит как достаточно пологая снежная гора, однако на самом деле он очень опасен. По его словам, во время непогоды там начинаются «огромные неприятности»: люди пропадают, проваливаются в трещины или уходят в неизвестном направлении. «В такие моменты там сплошная пурга, туман, ничего не видно. Склон белый, ориентиров нет, небо тоже белое. Где горизонт — непонятно», — пояснил Абрамов.

Спикер добавил, что у боснийских альпинистов было недостаточно опыта, и они совершали восхождение без гидов. Если бы они шли в организованной группе с профессионалом, трагедии бы удалось избежать, подчеркнул он.

Ранее председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что к кончине иностранцев привело отсутствие правильного планирования и нужной реакции. По его мнению, люди не оценили негативный прогноз погоды, поэтому холод застал их врасплох.

25 июля группа из семи туристов из Боснии и Герцеговины, находившихся горе Эльбрус на высоте около 5,1 тысячи метров, подала сигнал бедствия. К ним на помощь выдвинулись спасатели. При спуске пять человек не выжили. Один мужчина смог самостоятельно спуститься с горы и позвать помощь, второго обнаружили сотрудники спасательного отряда.