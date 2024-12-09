Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:44, 9 декабря 2024Путешествия

Российская стюардесса раскрыла свои привычки для комфортного перелета

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @sogdianashok

Работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла свои секреты для комфортного перелета в качестве пассажира. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница отметила, что изменила привычки в полете после того, как стала работать в авиации. В первую очередь она начала покупать сладости бортпроводникам, благодаря чему получает сервис лучше, чем в бизнес-классе. У девушки есть еще одна хитрость: когда посадка заканчивается, она проходит в конец салона и занимает пустой ряд.

Материалы по теме:
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот:за что пассажиров могут выгнать из самолета?
6 октября 2023
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

«Мало кто знает, но это разрешено», — добавила стюардесса.

Кроме того, она всегда внимательно смотрит инструкцию по безопасности и фиксирует, где аварийные выходы. Также девушка берет с собой свою еду, чтобы не отекать после полета.

Ранее эта же стюардесса раскрыла размеры зарплат в Emirates. Каждый сотрудник получает примерно 1,3 тысячи долларов (136 тысяч рублей) вне зависимости от полетов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он сам все это на себя навлек». В США рассказали о сделке, отказ от которой стоил Асаду власти

      Названа самая популярная ценовая категория смартфонов

      Стала известна судьба соглашения о беспошлинном ввозе товаров в Абхазию

      Раскрыта личность исчезнувшего в 1971 году угонщика самолетов с 200 тысячами долларов

      Эрдоган объяснил потерю власти Асадом

      Семерых подозреваемых в подготовке крупного теракта в российском регионе арестовали

      В команде Зеленского рассказали о новой контактной группе по завершению конфликта

      Путин расширил выплаты участникам СВО за инвалидность

      В российском регионе неизвестные обокрали за ночь пять сельских магазинов

      Протестующие заблокировали проспект около парламента Грузии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше