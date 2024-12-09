Российская стюардесса раскрыла свои привычки для комфортного перелета

Работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла свои секреты для комфортного перелета в качестве пассажира. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница отметила, что изменила привычки в полете после того, как стала работать в авиации. В первую очередь она начала покупать сладости бортпроводникам, благодаря чему получает сервис лучше, чем в бизнес-классе. У девушки есть еще одна хитрость: когда посадка заканчивается, она проходит в конец салона и занимает пустой ряд.

«Мало кто знает, но это разрешено», — добавила стюардесса.

Кроме того, она всегда внимательно смотрит инструкцию по безопасности и фиксирует, где аварийные выходы. Также девушка берет с собой свою еду, чтобы не отекать после полета.

Ранее эта же стюардесса раскрыла размеры зарплат в Emirates. Каждый сотрудник получает примерно 1,3 тысячи долларов (136 тысяч рублей) вне зависимости от полетов.