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11:06, 26 ноября 2024Путешествия

Российская стюардесса раскрыла размеры зарплат бортпроводниц Emirates

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: @sogdianashok

Работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла размеры зарплат в одной из крупнейших мировых авиакомпаний. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам бортпроводницы, зарплата варьируется от месяца к месяцу. Каждый сотрудник получает примерно 1,3 тысячи долларов (136 тысяч рублей) вне зависимости от полетов. Кроме того, начисляются деньги за летные часы. В среднем при налете 85-90 часов получается 1,6 тысячи долларов (168 тысяч рублей).

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Также сотрудникам выдают командировочные — примерно 300 долларов (31,4 тысячи рублей). В сумме за месяц получается в среднем 3,2 тысячи долларов (336 тысяч рублей).

Ранее эта же стюардесса раскрыла стоимость своих бьюти-процедур в Дубае. В комментариях пользователи удивились получившейся сумме и заметили, что девушка могла бы платить за эти процедуры меньше во время путешествий в другие страны.

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