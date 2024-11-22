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14:28, 22 ноября 2024Путешествия

Российская стюардесса раскрыла стоимость своих бьюти-процедур и удивила подписчиков

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @sogdianashok

Работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России раскрыла стоимость своих бьюти-процедур в Дубае и удивила подписчиков. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, за удаление лишних волос воском раз в месяц бортпроводница отдает 240 дирхам (6,6 тысячи рублей), маникюр и педикюр обходятся ей в 510 дирхам (14,2 тысячи рублей), наращивание ресниц — 375 дирхам (10,4 тысячи рублей), ламинирование бровей — 200 дирхам (5,5 тысячи рублей), уход за волосами — 450 дирхам (12,5 тысячи рублей). В сумме выходит 1,7 тысячи дирхам (почти 50 тысяч рублей).

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В комментариях юзеры удивились получившейся сумме и заметили, что девушка могла бы платить за эти процедуры меньше во время путешествий в другие страны. «Дороговато. В России это раза в два дешевле в хороших салонах», «Очень экономная женщина. У меня 3,4 тысячи рублей выходит на уход», «Ну если карман позволяет, то почему бы и нет», — писали юзеры.

Ранее эта же стюардесса перечислила обязательные для перелета на самолете предметы. По словам бортпроводницы, она всегда берет с собой на борт маску и беруши для комфортного сна во время полета.

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