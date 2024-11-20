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20:04, 20 ноября 2024Путешествия

Российская стюардесса перечислила обязательные для перелета предметы

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @sogdianashok

Работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России перечислила обязательные для перелета на самолете предметы. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам бортпроводницы, она всегда берет с собой на борт маску и беруши для комфортного сна во время полета. Кроме того, в ее ручной клади всегда есть грелка на случай, если в салоне будет холодно, а также свежие ягоды для полезного перекуса.

Ранее эта же стюардесса назвала лучший город Европы из тех, в которых побывала. Первое место в ее личном рейтинге заняла столица Португалии Лиссабон.

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