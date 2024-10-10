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16:18, 10 октября 2024Путешествия

Российская стюардесса назвала лучший город Европы

Фото: Victor Malyushev / Unsplash

Работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России назвала лучший город Европы из тех, в которых побывала. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, первое место в ее личном рейтинге заняла столица ПортугалииЛиссабон. Этому городу бортпроводница дала 100 баллов из десяти. «Это мой любимый город в Европе. Сказочная архитектура, адекватные цены и добрые люди», — рассказала девушка.

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Милану россиянка дала восемь баллов, окрестив итальянцев снобами, а третью строчку стюардесса отвела Парижу. «Семь из десяти. Красивейший город, но у меня в метро украли золотой браслет», — объяснила она. Следующим в рейтинге значится Цюрих с пятью баллами — его автор ролика назвала самым дорогим городом. А Амстердам оказался в самом конце списка с тремя баллами, поскольку он «буквально утопает в грехах и разврате».

Ранее эта же стюардесса развеяла популярные мифы о перелетах. Одно из самых распространенных предубеждений касается отходов в туалете — на самом деле они не сбрасываются в воздухе, а скапливаются в баках, которые опустошаются на земле.

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      Марк Успенский
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