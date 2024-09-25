Российская стюардесса развеяла популярные мифы о перелетах

Работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России развеяла популярные мифы о перелетах. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам бортпроводницы, один из самых распространенных мифов касается отходов в туалете — на самом деле они не сбрасываются в воздухе, а скапливаются в специальных баках, которые опустошаются на земле. Еще одно заблуждение состоит в том, что дверь лайнера можно открыть во время полета.

«Из-за давления атмосферы это сделать невозможно. А этот миф пришел к нам из кино», — объяснила стюардесса.

Она также заметила, что включенный телефон никак не мешает самолету летать, а гроза не страшна для лайнеров, поскольку на крыльях и фюзеляже есть молниеотводы.

Ранее эта же бортпроводница назвала способы обезопасить себя в номере отеля. В первую очередь нужно закрыть дверь на все замки, а глазок залепить пластырем, чтобы снаружи не было видно света.