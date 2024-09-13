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16:20, 13 сентября 2024Путешествия

Российская стюардесса назвала способы обезопасить себя в отеле с помощью пластыря и кружки

Кадр: @sogdianashok

Работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России назвала способы обезопасить себя в номере отеля. Советами она поделилась в видео на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам бортпроводницы, в первую очередь нужно закрыть дверь на все замки, а глазок залепить пластырем, чтобы снаружи не было видно света. «На ночь повесьте кружку на ручку двери. Если кто-то попытается проникнуть в номер, кружка упадет и разбудит вас», — объяснила она.

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Еще один лайфхак, который показала стюардесса, поможет проверить номер на наличие зеркала-шпиона. На видео стюардесса приложила ноготь к зеркалу, убедившись, что между пальцем и его отражением есть пространство. Это свидетельствует о том, что стекло обычное и за ним нет комнаты, в которой за постояльцем могут наблюдать.

Кроме того, она посоветовала вешать на дверь табличку «не беспокоить», даже когда человек покидает номер. «Все ценные вещи убирайте в сейф. Также оставляйте там обувь, чтобы точно не забыть. Если идете гулять в одиночку в новой стране, оставьте в номере записку с местом, куда собираетесь», — рекомендовала бортпроводница.

Ранее стюардесса назвала ковровое покрытие в салоне самолета одним из самых грязных мест на борту. По словам бортпроводницы Шер Даллас, путешественники также любят ходить босиком по салону, что тоже способствует распространению бактерий. Кроме того, к самым грязным местам в самолете она отнесла шторки окон.

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      Марк Успенский
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