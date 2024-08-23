Стюардесса описала самое грязное место в самолете фразой «пассажиры регулярно туда блюют»

Стюардесса назвала ковровое покрытие в салоне самолета одним из самых грязных мест на борту и описала его фразой «пассажиры регулярно туда блюют». Своим мнением она поделилась в соцсети TikTok, на видео обратило внимание издание Leicester Mercury.

По словам бортпроводницы Шер Даллас, путешественники также любят ходить босиком по салону, что тоже способствует распространению бактерий по ковру. Кроме того, к самым грязным местам в самолете она отнесла шторки окон. «За всю свою карьеру я ни разу не видела, чтобы шторы протирались», — заметила Даллас.

Ранее бортпроводница авиакомпании Tui посоветовала подписчикам никогда не надевать в самолет шорты. По ее словам, это негигиенично.